باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو روز چهارشنبه و هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل در جریان بازدید از مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان قم گفت: مرکز فوق از پروژه‌های مهم اجتماعی استان است که اجرای آن می‌تواند در سامان‌دهی، بازتوانی و حمایت از زنان آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کند.

او ادامه داد: ضروری است در فرآیند تجهیز و بهره‌برداری، از تجربیات استان‌های موفق استفاده شود و تیمی سه‌نفره به‌صورت مشخص پیگیر اجرای جزئیات باشند. همچنین در انتخاب تجهیزات با توجه به نوع مقیمان، استفاده از لوازم بادوام و باکیفیت مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت خیران برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیز بهره گرفته شود.

استاندار قم تصریح کرد: در محوطه‌سازی این مرکز باید از تجربه کمپ کرامت سپاه پاسداران استفاده شود تا محیطی شاد، بانشاط و امیدبخش ایجاد شود که تداعی‌کننده زندان نباشد. موضوع اشتغال‌زایی، حرفه‌آموزی و توانمندسازی بانوان مقیم نیز باید با جدیت دنبال شود و کارگاه‌های آموزشی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجهیز شوند.

سرپرست اداره کل بهزیستی قم نیز در حاشیه بازدید با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح گفت: این پروژه از مصوبات سفر اول دولت سیزدهم در دی‌ماه ۱۴۰۰ به قم بود که اعتبارات آن از سوی دولت به شهرداری اختصاص یافت و زمین آن را اداره کل بهزیستی تأمین کرد.

حجت‌الله محمدزاده افزود: در سفر نخست رئیس‌جمهور فقید شهید آیت‌الله رئیسی به قم، هشت میلیارد تومان و در سفر دوم نیز اعتباری دیگر برای این طرح مصوب شد. تاکنون بر اساس اعلام شهرداری، حدود ۷۰ میلیارد تومان برای ساخت این مرکز هزینه شده و پروژه ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست اداره کل بهزیستی قم بیان کرد: این مرکز با زیربنای ۲ هزار و ۱۹۰ مترمربع در۲طبقه ساخته و پس از تجهیز، به عنوان مرکز کاهش آسیب و بازتوانی زنان وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد. لازم است در بخش‌های تکمیلی مانند تجهیز، محوطه‌سازی و کارگاه‌های آموزشی نیز همت ویژه‌ای صورت گیرد تا این مجموعه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

منبع:روابط عمومی استانداری قم