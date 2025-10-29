مأموران کلانتری ۱۷ رشت حین گشت زنی و کنترل دستفروشان یکشنبه بازار مسکن مهر بیش از ۴۷۰ قلم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: مأموران کلانتری ۱۷ حین گشت زنی و کنترل دستفروشان یکشنبه بازار مسکن مهر، فردی را در حال عرضه انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته با یک دستگاه خودروی وانت پیکان شناسایی کردند.

او با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع با هماهنگی قضایی عامل توزیع مواد غذایی فاسد بازداشت شد، افزود: مأموران انتظامی طی بررسی این محموله غذایی در حال عرضه، بیش از ۴۷۰ قلم انواع مواد خوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از قبیل انواع سس مایونز، انواع تنقلات، مربا‌های کوچک و بزرگ، آبمیوه، عصاره زعفران غیراستاندارد و نوشیدنی‌های غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: تمامی اقلام کشف شده به طور کلی تاریخ گذشته، غیر استاندارد و غیرقابل مصرف بودند.

به گفته سرهنگ روشن قلب، در این رابطه متهم ۵۵ ساله پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

او از شهروندان خواست هنگام خرید مایحتاج خود دقت لازم را داشته و مراقب افراد سودجو و فرصت طلب باشند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان