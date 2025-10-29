مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک سرهنگ دوم میثم علی خواه، شهید امنیت امروز در املش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر پاک سرهنگ دوم شهید میثم علیخواه امروز (چهارشنبه ۷ آبان ماه) با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی، نیروهای انتظامی و نظامی و اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار بخش رانکوه شهرستان املش برگزار شد.
پیکر پاک این شهید امنیت پس از برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای مسجد امام حسین (ع) زادگاهش (روستای گرکرود) به خاک سپرده شد.
شهید میثم علی خواه روز گذشته در درگیری مستقیم با اراذل و اوباش مسلح در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسید.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان