مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک سرهنگ دوم میثم علی خواه، شهید امنیت امروز در املش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر پاک سرهنگ دوم شهید میثم علی‌خواه امروز (چهارشنبه ۷ آبان ماه) با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی، نیرو‌های انتظامی و نظامی و اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار بخش رانکوه شهرستان املش برگزار شد.

پیکر پاک این شهید امنیت پس از برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای مسجد امام حسین (ع) زادگاهش (روستای گرکرود) به خاک سپرده شد.

شهید میثم علی خواه روز گذشته در درگیری مستقیم با اراذل و اوباش مسلح در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسید.

تشییع و تدفین پیکر شهید امنیت در املش

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: شهید امنیت ، پلیس گیلان
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در شفت
دستگیری عامل نزاع و درگیری مسلحانه در بندرانزلی
شهادت یکی از ماموران انتظامی لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش شمار تلفات فک‌های خزری به ۶۰ قلاده در سواحل گیلان/ گشت دریایی فعال شد
لزوم آموزش آشنایی با خطرات مواد مخدر در مدارس گیلان
آغاز پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه‌داران شمال
تاثیرگذاری نشاط اجتماعی در کاهش آسیب های جامعه
تشییع و تدفین پیکر شهید امنیت در املش
کشف مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در رشت
آخرین اخبار
کشف مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در رشت
تشییع و تدفین پیکر شهید امنیت در املش
آغاز پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه‌داران شمال
تاثیرگذاری نشاط اجتماعی در کاهش آسیب های جامعه
افزایش شمار تلفات فک‌های خزری به ۶۰ قلاده در سواحل گیلان/ گشت دریایی فعال شد
لزوم آموزش آشنایی با خطرات مواد مخدر در مدارس گیلان
۲۰درصد از مسیر جاده رشت _ قزوین نیازمند بهسازی است
شهادت یکی از ماموران انتظامی لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش