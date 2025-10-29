فرمانده انتظامی فسا گفت: اختلافات ملکی منجر به تیراندازی شد و انگیزه عامل تیراندازی، اختلافات ملکی بوده و اسلحه را در گاوداری و زیرخاک مدفون کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی توسط افراد ناشناس به سمت یک منزل مسکونی در یکی از محلات شهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی با بررسی صحنه وقوع جرم و ردگیری تخصصی و همچنین بهره‌مندی از توانمندی پلیس، موفق شدند عامل تیراندازی را شناسایی کنند.

رئیس پلیس فسا به دستگیری متهم اصلی و ۳ نفر از همدستانش اشاره کرد و افزود: عامل تیراندازی، انگیزه خود را کینه ورزی ناشی از اختلافات ملکی عنوان کرد.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهم، اسلحه را در گاوداری و زیرخاک مدفون کرده بود، گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس، روانه دادسرا شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: منزل مسکونی ، تیراندازی
خبرهای مرتبط
دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس
مادر داماد قربانی رسم غلط تیراندازی شد؛ ۲ نفر دستگیر شدند
هلاکت شرور مسلح سابقه‌دار در شهرستان کوه چنار + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار منزل مسکونی در شیراز؛ ۲ نفر مصدوم شدند
آخرین اخبار
انفجار منزل مسکونی در شیراز؛ ۲ نفر مصدوم شدند
استان فارس بزرگترین تولیدکننده انار در کشور
تربیت شجاعانه‌ای همچون شهید فهمیده با رویکرد مدرسه‌محوری و پوشش ۱۰۰ درصدی مدارس
نمایشگاهی با دستاورد‌های سلامت در نمایشگاه بین المللی فارس
اختیارات بیشتری در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری به فارس تفویض شود
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات تملک دارایی کتابخانه‌های عمومی فارس
نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس صدرا آغاز شد