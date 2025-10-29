فرمانده انتظامی فسا گفت: اختلافات ملکی منجر به تیراندازی شد و انگیزه عامل تیراندازی، اختلافات ملکی بوده و اسلحه را در گاوداری و زیرخاک مدفون کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی توسط افراد ناشناس به سمت یک منزل مسکونی در یکی از محلات شهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی با بررسی صحنه وقوع جرم و ردگیری تخصصی و همچنین بهره‌مندی از توانمندی پلیس، موفق شدند عامل تیراندازی را شناسایی کنند.

رئیس پلیس فسا به دستگیری متهم اصلی و ۳ نفر از همدستانش اشاره کرد و افزود: عامل تیراندازی، انگیزه خود را کینه ورزی ناشی از اختلافات ملکی عنوان کرد.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهم، اسلحه را در گاوداری و زیرخاک مدفون کرده بود، گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس، روانه دادسرا شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس