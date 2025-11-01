در تازه‌ترین گزارش از منتخب آثار «کاریکاتور روز»، و در بخش چهارم این مجموعه، گزیده‌ای از برجسته‌ترین آثار، کاریکاتوریست‌های معاصر ایران و جهان، گردآوری شده است. این آثار، فراتر از مرزها، زبانی مشترک، برای نقد و اندیشیدن، می‌آفرینند و مخاطب را به چالشِ کشف لایه‌های پنهان معضلات جامعه انسان معاصر، دعوت می‌کنند. در اینجا، هر طرح روایتی است چند لایه، که لایه نخست آن، طنزی ظریف است که لبخند می‌آفریند و در لایه دوم، بیننده، با نگاهی تیزبین و دقیق‌تر، مسائل جهانی را موشکافی می‌کند و در آخر و در لایه سوم، مخاطب، به حریمی فراتر از مرز‌های عادت، رهنمون می‌شود و جهانی نو پیش چشمانش گشوده می‌شود. این قلم‌های کاریکاتوریست‌ها است، که، به زیبایی، جهانی موازی، می‌آفرینند و در آن، قدرت، سیاست و اجتماع در آینه طنز و ایجاز، بازتاب می‌یابند. در این جا سکوت خطوط، از صدای کلمات هم رساتر و گویا‌تر است؛ و هر کارتون، نه به عنوان یک اثر هنری صرف، بلکه به عنوان محرکی برای تفکر و گفت‌وگوی درونی مخاطب عمل می‌کند. / تهیه گزارش: سهراب سید جمالی