باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اجلاس برنامه‌ریزی شده بین رئیس‌جمهور آمریکا و همتای روسی او در بوداپست، پس از اتخاذ مواضع سختگیرانه مسکو در مورد اوکراین لغو شده است.

این روزنامه با استناد به منابع مطلع گزارش داد که تصمیم لغو این اجلاس پس از یک تماس تلفنی تنش‌آمیز بین بالاترین مقامات دیپلماتیک دو کشور اتخاذ شده است.

برنامه‌های برگزاری اجلاس دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در بوداپست پس از آن به حالت تعلیق درآمد که مسکو بر خواسته‌های خود از جمله واگذاری قلمرو‌های بیشتر توسط اوکراین به عنوان شرط آتش‌بس پایدار پافشاری کرد.

در مقابل، ترامپ از درخواست اوکراین برای برقراری فوری آتش‌بس در خطوط فعلی جبهه‌ها حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش، روز‌ها پس از توافق ترامپ و پوتین برای دیدار در پایتخت مجارستان به منظور بحث درباره چگونگی پایان جنگ روسیه در اوکراین، وزارت خارجه روسیه یادداشتی برای واشنگتن ارسال کرد که در آن بر همان خواسته‌های قبلی مبنی بر آنچه پوتین «علل ریشه‌ای» تهاجم خود می‌خواند، تأکید شده بود.

این مطالبات شامل واگذاری سرزمینی توسط اوکراین، کاهش چشمگیر نیرو‌های مسلح این کشور و تضمین عدم پیوستن آن به ناتو است.

فایننشال تایمز افزود: واشنگتن سپس پس از تماس تلفنی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، اجلاس را لغو کرد. روبیو به ترامپ گزارش داد که مسکو هیچ تمایلی برای مذاکره نشان نمی‌دهد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در موضعی مشابه تأکید کرده بود که اگرچه اوکراین برای مذاکرات صلح آماده است، اما پیش از هر اقدامی، نیرو‌های خود را از قلمرو‌های بیشتری عقب نخواهد کشید.

منبع: رویترز