آیین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان سومین دوره المپیاد شهید باکری کشور در شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ در آیینی با حضور قائم مقام المپیاد شهید باکری وزارت کشور، شهردار شهرکرد و جمعی از مسئولان استانی از مدال آوران و قهرمانان سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی سردار شهید مهدی باکری تجلیل شد.

مصطفی جعفری رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: در این آیین کاپ‌های قهرمانی رشته‌های مختلف ورزشی به مربیان و مدال‌های نفرات اول تا سوم هر رشته به ورزشکاران اهدا شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ورزشکاران شهرداری‌های شهرکرد، هفشجان، بروجن، لردگان، بلداجی، فرادنبه، مالخلیفه، سامان، لردگان و دستنا در رشته‌های شنا، شنا ویژه فرزندان کارکنان شهرداری‌ها، فوتسال، والیبال، دو و میدانی انفرادی و تیمی، دارت آقایان، دارت بانوان، آمادگی جسمانی، شطرنج انفرادی و تنیس روی میز به رقابت پرداختند.

در پایان این مراسم سه اصله نهال در پارک شهرداری کاشته شد.