باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه انسان‌های با تقوا در دنیا، گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه می‌فرمایند انسان‌های متقی در دنیا جایگاهی متفاوت دارند؛ آنان اهل فضیلت‌اند و فضیلت یعنی برتری حقیقی در گفتار، رفتار و منش.

او با تأکید بر اهمیت انتخاب‌های فردی در سنین نوجوانی، افزود: تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در آغاز سن تکلیف می‌تواند مسیر زندگی فرد را شکل دهد. این انتخاب‌ها باید بر پایه تقوا و دین‌مداری باشد تا شخصیت فرد در برابر آسیب‌های محیطی مقاوم شود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به زندگی دکتر محمد قریب، پدر طب اطفال ایران، گفت: دکتر قریب با انتخابی مبتنی بر تقوا و مشورت با مرجع تقلید زمان خود، آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مسیر تحصیل در خارج را برگزید و بعد‌ها خدمات بزرگی به جامعه پزشکی ایران ارائه کرد. این نمونه‌ای از ثبات شخصیت دینی در مسیر موفقیت است.

امام جمعه شیراز با ذکر مثالی از سکه‌های باستانی هخامنشی، تقوا را به طلا تشبیه کرد و گفت: همان‌طور که سکه‌های طلا پس از قرن‌ها همچنان درخشان‌اند، انسان‌های با تقوا نیز در برابر فساد و زنگ‌زدگی فرهنگی مقاوم باقی می‌مانند.

او خطاب به دانش‌آموزان و نوجوانان تأکید کرد: انتخاب‌های صحیح بر پایه تقوا، شخصیت‌هایی مؤثر و پایدار در جامعه می‌سازد. مجموعه آموزش و پرورش باید این ارزش‌ها را در نسل جوان تقویت کند تا آنان در هر شرایطی، به نفع اسلام و ایران عمل کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه، گفت: برگزاری باشکوه مراسم‌های بزرگداشت شهادت حضرت زهرا (س) در شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)، یک فضیلت بزرگ است. این مراسم‌ها باید در تمام نقاط شهر جلوه‌گری داشته باشند.

او حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم‌ها را نشانه‌ای از عهد و پیمان با حضرت صاحب‌الزمان (عج) دانست و افزود: حضور، نماد اراده نسل جوان در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی است.

امام جمعه شیراز با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: ملت ایران با بصیرت کامل در برابر قدرت‌های مستکبر، به‌ویژه آمریکا، ایستاده است. شعار مرگ بر آمریکا، فریاد نسل‌های جدیدی است که همچنان در مسیر مقاومت فعال هستند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر حفظ و تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی در برابر هجمه‌های فرهنگی غرب، اظهار داشت: ارزش‌های دینی در میان اقشار مختلف جامعه ریشه‌دار است. حتی مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود مراقب‌اند که خلاف ارزش‌های دینی عمل نکنند، و این افتخار بزرگی برای حکومت اسلامی است.

او در پایان با اشاره به تغییر شیوه حکمرانی، گفت: مردم‌سالاری دینی، انتخاب آگاهانه مردم در مسیر ارزش‌های اسلامی است. این مسیر، راه امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) است که با بصیرت و ایمان باید حفظ و ترویج شود.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: ایران اسلامی همواره نماد پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی بوده و این مسیر را تا رسیدن پرچم به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی عصر (عج)، ادامه خواهد داد.