آمریکا به هیچ عهدی پایبند نیست و رفتار متناقضی در منطقه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امام جمعه تبریز ۹ آبان ماه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز افزود: آمریکا هم‌زمان آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده و علیه ایران موضع‌گیری می‌کند، حتی با لشکرکشی به ونزوئلا به‌دنبال برهم زدن آرامش کشورهاست.

وی با بیان اینکه هدف آنها تسلیم کردن ملت‌ها در برابر خودشان است، ادامه داد: ایران کشوری مستقل و قدرتمند است، ایرانی که در برابر سلطه ایستاده و صلح‌طلب است. آنان می‌کوشند در میان مردم شبهه ایجاد کنند، اما ملت آگاه هستند و می‌دانند که با دو عامل همواره پیروز خواهیم بود؛ یکی امیدواری و درایت رهبری و قدرت نیرو‌های مسلح و دیگری اقتدار ملی در تمام عرصه‌ها از جمله قدرت دفاعی، نظامی و علمی.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل اقتصادی کشور گفت: مسئولان باید در زمینه بهبود معیشت مردم بیش از پیش تلاش کنند، چراکه زندگی مردم در تنگنا قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه در سفر اخیر خود به این استان اعلام کرد که مشکلات اقتصادی موجود مربوط به عوامل داخلی و قابل حل است؛ بنابراین لازم است مسئولان اجازه دهند صادرات و واردات تسهیل شود و در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم گام بردارند تا معیشت آنان بهبود یابد.

خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف منابع، اظهار کرد: صرفه‌جویی در آب و انرژی همواره توصیه می‌شود، چراکه در شرایط کنونی با کمبود روبه‌رو هستیم. در دومین ماه پاییز قرار داریم، اما هنوز بارندگی رخ نداده و میزان آب سد‌ها کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت «انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی» گفت: این انجمن از بیماران کم‌برخوردار حمایت می‌کند، چراکه آمار ابتلا به این بیماری افزایش یافته است. وظیفه خود می‌دانم که به مردم تذکر دهم از هر چهار نفر، یک نفر دچار سکته مغزی می‌شود. توصیه می‌کنم فشار خون خود را کنترل کرده، از مصرف سیگار و الکل پرهیز کنند، ورزش و تحرک داشته باشند و از سبک زندگی و تغذیه سالم بهره‌مند شوند.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله طباطبایی افزود: ۱۰ آبان، سالروز شهادت این عالم ربانی است. اگر ایشان پس از انقلاب بیشتر در قید حیات می‌ماندند، مردم تبریز از حالات روحی و علم ایشان بیشتر بهره‌مند می‌شدند. فردا (۱۰ آبان) از ساعت ۱۰ صبح، مراسم بزرگداشت ایشان در مسجد مقبره برگزار می‌شود امروز انقلابی ماندن جامعه ما مرهون زحمات آن بزرگوار است.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این بانوی بزرگوار از تمام زنان عالم برتر است و همواره بر حجاب، عفت و تقوا تأکید کرده است. در گذشته، فاصله‌ها میان دختران و پسران رعایت می‌شد و به همین دلیل ازدواج‌ها بیشتر و طلاق کمتر بود، اما امروزه با عادی شدن برخی مسائل، عفت عمومی کاهش یافته و آمار طلاق بالا رفته است.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اضافه کرد: این روز یادآور تبعید امام خمینی (ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است. مراسم این روز در سراسر کشور برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود، به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان باید در این مراسم شرکت کنند تا روحیه انقلابی و دفاع از آرمان‌ها را به استکبار جهانی نشان دهند.