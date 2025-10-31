باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:یک قلاده خرس قهوهای نر حدوداً چهار ساله که در محدوده روستای گزنا از توابع منطقه لاریجان شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش مشترک نیروهای یگان حفاظت استان و مردم محلی نجات یافت و پس از بررسی وضعیت جسمی، در منطقه حفاظتشده سیاهبیشه شهرستان آمل رهاسازی شد.
او افزود: «خرس نر جوان پس از فرآیند بیهوشی ایمن، بازگشایی تله، بررسی کامل دامپزشکی و اطمینان از سلامت عمومی، در محدودهای امن و دارای منابع غذایی مناسب در منطقه حفاظتشده سیاهبیشه شهرستان آمل رهاسازی شد. این عملیات با هدف بازگرداندن گونه به زیستگاه طبیعی و کاهش تنش ناشی از تعارض انسان و حیاتوحش انجام گرفت.»
ابراهیم گفت: «تلهگذاریهای غیرمجاز در حریم اراضی باغی از عوامل تهدیدکننده حیاتوحش در مناطق کوهستانی است و ضروری است با آموزش جوامع محلی و همکاری آنان، از بروز چنین مواردی جلوگیری شود. اطلاعرسانی سریع مردم و اقدام هماهنگ نیروهای محیط زیست نقش مهمی در نجات بهموقع حیوان داشت.»
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ یا نزدیکترین پاسگاه محیطبانی اطلاع دهند.