در راستای پیشگیری از بروز بیماری‌های دامی و با هدف حفظ سرمایه‌های دامی روستاییان طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در شهرستان اسکو آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -آغاز واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین در اسکو همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با اعزام اکیپ‌های تخصصی مایه‌کوب به مناطق روستایی در حال اجراست.

شجاعی‌نسب رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسکو با تاکید بر اهمیت پیشگیری در حفظ سلامت دام‌ها اظهار داشت: با توجه به فصل سرما و افزایش ریسک شیوع بیماری‌هایی مانند تب برفکی، عملیات واکسیناسیون گسترده‌ای در تمامی مناطق روستایی این شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: تیم‌های دامپزشکی مستقر در مراکز خدمات دامپزشکی با حضور فیزیکی در روستاها، نسبت به واکسینه کردن دام‌های اهلی شامل گاو، گوسفند و بز اقدام می‌کنند تا مانع از بروز و گسترش این بیماری در فصل پاییز و زمستان شوند.

وی افزود:بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار مسری در دام‌های نشخوارکننده است که سالانه خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری کشور وارد می‌کند.

 به گفته کارشناسان واکسیناسیون به‌موقع و دوره‌ای موثرترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش برای کنترل و پیشگیری از این بیماری محسوب می‌شود.

برچسب ها: واکسیناسیون دام ، اداره دامپزشکی
