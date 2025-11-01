شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت خودروی KMC J ۷ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بازار داغ خودروهای مونتاژی افزایش قیمت محصولات موجی از نگرانی و بلاتکلیفی را در بین مشتریان رقم زده است. شرکت کرمان موتور یکی از شرکتهای خودروساز است که خدمات متنوعی را به خریداران ارائه میدهد؛ خودروی KMC J۷ یکی از خودروهای این شرکت است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که خریداران این خودرو با افزایش قیمت خودرو مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و عرض ادب شرکت کرمانموتور از ابتدای سال جاری افزایش بیرویه و بیش از ۴۰ درصدی در قیمت خودروهای خود اعمال کرده است. به عنوان نمونه، قیمت خودروی KMC J۷ که در اردیبهشت ماه ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان بود، در خرداد به ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون، در شهریور به ۱ میلیارد و ۹۱۸ میلیون، و در مهر ماه به ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. علاوه بر این، شرکت کرمانموتور از اجرای ماده ۴۷۳ شورای رقابت سر باز زده که این موضوع موجب ضرر و زیان سنگین خریداران شده است. خواهشمندیم مسئولان صدای مشتریان مظلوم و بیصدای این شرکت باشند و نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.
