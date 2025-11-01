ام کی ان گلوگاه با شکست نزدیک مقابل تیم لیگ یکی هوادار تهران، وداعی باشکوه با مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قهرمان جام حذفی فوتبال مازندران، ۱۰ نفره در وقت‌های اضافه با نتیجه ۲ بر ۱ از هوادار تهران در ورزشگاه آزادی بهشهر شکست خورد تا به شگفتی سازی خود در این رقابت‌ها پایان دهد.

بازی تیم‌های‌ام کی ان گلوگاه و هوادار تهران در پایان ۹۰ دقیقه وقت معمول با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت.‌ام کی ان گلوگاه ۵۰ دقیقه با ۱۰ بازیکن مقابل حریف نامدار خود، مقاومت جانانه‌ای داشت ولی سرانجام با دریافت گل دوم در وقت‌های اضافه به باخت رضایت داد.

رضا نبی زاده زننده هر ۲ گل هوادار تهران بود و مصطفی صمدی برای‌ام کی ان گلوگاه گلزنی کرد.

