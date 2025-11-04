باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار سالانه ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزارتن گوشت مورد نیاز است که با احتساب تولید داخل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن کسری گوشت باید وارد شود.

به گفته وی، سال گذشته ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن کسری نیاز داخل از طریق واردات تامین شد که براین اساس سال گذشته در کنار توزیع گوشت تولید داخل، بازار کنترل شد.

سالمی ادامه داد: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال ۲۵ هزارتن گوشت وارد شد، درحالیکه باید رقمی حدود ۱۲۰ هزارتن وارد می شد که در نهایت کسری واردات منجر به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت گوشت در بازار شد که با تسریع گری واردات می توان نوسانات قیمت را کنترل کرد.

این مقام مسئول با اشاره به علل کاهش واردات گوشت قرمز بیان کرد: بخشی از گوشت وارداتی با ارز ترجیحی و بخش دیگر ارز مبادله ای است که تاخیر تخصیص ارز به شرکت های واردکننده موجب شده تا گوشت وارد نشود، همچنین در شرایط فعلی با تغییر نرخ ارز واردات گوشت بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا واردکنندگان کالای اساسی در تالار مبادله نسبت به دیگر واردکنندگان در اولویت قرار بگیرند.

به گفته وی، با توجه به موانع سد راه واردات گوشت، چشم انداز مناسبی برای نیمه دوم سال پیش رو نیست چراکه به رغم پیگیری های مکرر از معاونت بازرگانی کار مبنی بر رفع موانع اقدامی انجام‌نمی دهند.

دبیر انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی ادامه داد: اگر موانع سد راه واردات مبنی بر تامین ارز و اولویت قراردادن واردات در تالار مبادله و تسریع در ثبت سفارش واردات منجر به تسهیل واردات گوشت می شود.

وی گفت: وزارت جهاد اعلام کرد که واردات گوشت از برزیل بدلیل قیمت حذف و هند و پاکستان جایگزین می شود، درحالیکه هندوستان و پاکستان امکان تامین کیفی گوشت و این میزان واردات همانند برزیل را ندارد.