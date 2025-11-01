مدیرکل هواشناسی البرز گفت: این هفته شاهد وزش باد شدید، گرد و غبار و کاهش محسوس دمای هوا در استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی گفت: امروز شنبه ۱۰ آبان، آسمان اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری است. کیفیت هوا هم به طور موقت کاهش می‌یابد. وضعیت در روز یکشنبه ۱۱ آبان هم به همین ترتیب خواهد بود.

حقی‌آبی با اعلام هشدار زرد هواشناسی، افزود: روز دوشنبه ۱۲ آبان بر اثر وزش باد شدید، شاهد آلودگی هوا و کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان خواهیم بود. انتظار می‌رود دما در مناطق مختلف استان بین سه تا شش درجه سانتیگراد کاهش یابد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کمینه دما طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در مرکز استان به ۱۰ درجه و بیشینه دما به ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: طی این مدت کمینه دما در نظرآباد و چهارباغ به یک درجه سانتیگراد، در طالقان به سه درجه سانتیگراد، در اشتهارد به پنج درجه سانتیگراد، در ساوجلاغ به شش درجه سانتیگراد و در فردیس به هفت درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود. همچنین شب گذشته شهرستانک با دمای منفی سه درجه سانتیگراد، سردترین نقطه استان بود.

حقی‌آبی خاطرنشان کرد: با توجه به آلودگی هوا، افراد سالخورده، بیماران تنفسی و کودکان در زمان آلودگی هوا در فضای باز حضور نداشته باشند. همچنین با توجه به کاهش محسوس دما، کشاورزان و دامداران تدابیر لازم برای کنترل دمای گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ، دامداری‌ها و واحدهای پرورش طیور را در نظر بگیرند.