باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -بهرام سرمست در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: با توجه به ظرفیت علمی و صنعتی استان، این مرکز میتواند محور توسعه فناوریهای نوین در منطقه باشد. وی همچنین از وزارت ارتباطات خواست تا در زمینه اقتصاد دیجیتال، حمایت از استارتآپها، پارک علم و فناوری و پژوهشکده فضایی دانشگاه تبریز حمایتهای ویژهای داشته باشد.
سرمست در ادامه با تاکید بر لزوم استقرار منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین در شهرک صنعتی بعثت تبریز خاطرنشان کرد: در صورت تحقق نیافتن این موضوع از طریق مصوبه مجلس، امکان الحاق آن به منطقه ویژه موجود وجود دارد و انتظار داریم وزارت ارتباطات در این زمینه پشتیبانی کند.
استاندار ادامه داد: در اردیبهشتماه امسال بهدنبال درخواست کتبی استانداری، جلسهای با وزیر و معاونان در تهران برگزار شد و هشت محور اساسی در حوزه توسعه ارتباطات استان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه بلافاصله پس از آن، دستورات اجرایی صادر و تیمهای تخصصی برای نظارت میدانی به استان اعزام شدند.
وی با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات افزود: در جلسه امروز پیشرفت ۱۵ مصوبه مشترک بین وزارت ارتباطات و استانداری ارزیابی شد که میانگین تحقق آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است و بخش باقیمانده نیز به دلیل ماهیت اجرایی، در بازههای زمانی تعیینشده عملیاتی خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی مهمترین مطالبات جدید استان از وزارت ارتباطات را تکمیل پوشش آنتندهی در مناطق مرزی، بهبود شبکه ارتباطی بازار بزرگ تبریز و تقویت زیرساختهای فیبر نوری در ورزشگاه یادگار امام عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت زیاد تماشاگران در بازیهای تراکتور، تأمین اینترنت پایدار و پرسرعت در این مجموعه ضروری است.
سرمست با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای دیجیتال در حوزه سلامت و آموزش گفت: اتصال مراکز درمانی، بیمارستانها و مدارس استان به اینترنت پرسرعت از اولویتهای کاری است و مکاتبات لازم برای تسریع در اجرای آن انجام خواهد شد.
وی افزود: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز اقدامات خوبی در شهرک شهید سلیمانی آغاز شده است، اما ۵۱ شهرک فعال استان همچنان نیازمند پوشش تلفن همراه و اینترنت پایدار هستند. همچنین انتظار میرود ضعف پوشش در مسیرهای جادهای، روستاهای بالای ۲۰ خانوار و کریدورهای ریلی استان برطرف شود.