باشگاه خبرنگاران جوان _ حیدری گفت: نخستین پرتوهای خورشید در کشور هر روز از افق سیستان و بلوچستان طلوع می‌کند و همین موقعیت جغرافیایی ویژه، سبب افزایش شدت انرژی خورشیدی دریافتی در سطح استان می‌شود. این ویژگی اقلیمی، سیستان و بلوچستان را به یکی از مناطق کم‌نظیر کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تولید برق پاک تبدیل کرده است.

وی افزود: در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان، ایستگاه نصرت‌آباد با ثبت میانگین ۳۵۱۱ ساعت آفتابی در سال بیشترین میزان تابش خورشید را داراست، در حالی‌که چابهار با میانگین ۲۹۹۸ ساعت آفتابی در سال کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

حیدری تصریح کرد: بر اساس این داده‌ها، تقریباً در تمام روزهای سال می‌توان از تابش مداوم خورشید برای تولید انرژی پاک استفاده کرد. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای دقیق و بلندمدت هواشناسی، پشتوانه‌ای علمی برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو محسوب می‌شود و نقش مهمی در جهت‌گیری‌های توسعه‌ای استان ایفا کرده است.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان