جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۷ میلیارد تومان کلاهبرداری در این استان خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان  _ سردار علیرضا دلیری گفت: با ارجاع تعدادی از پرونده‌های کلانتری‌های شهر‌های استان به زاهدان که ربایش مال و کلاهبرداری در ان‌ها مشهود بو‌د موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

 سردار علیرضا دلیری گفت: کلاهبرداران با استفاده از سکوی دیوار با مال باختگان در شمال استان ارتباط برقرار کرده و اموال شان را مورد کلاهبرداری قرار می‌دادند. وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته جاعل اصلی شناسایی و طی یک اقدام عملیاتی باند جاعل شناسایی و متلاشی شد.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: با تحقیقات صورت گرفته ۳هزار رسید انتقال وجه جعلی بدست آمده و تا کنون ۱۸۴ شاکی در اداره اگاهی استان حضور پیدا کرده و طرح شکایت کرده‌اند. وی ادامه داد: حداقل کلاهبرداری از ۱۰۰ هزار تومان شروع و به ۱۴۲ میلیون تومان هم رسیده بوده است.

منبع فراجا 

برچسب ها: فراجا ، رسیدساز جعلی
شهادت ۲ تن از بسیجیان بومی طرح امنیت در محور خاش به زاهدان
۲۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در زاهدان کشف شد
