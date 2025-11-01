فرمانده انتظامی مازندران از کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر محصور و تصرف غیر قانونی زمین‌های ملی و جنگلی در یکی از مناطق شهر هچیرود، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی را که فردی به تملک خود درآورده بود رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: این زمین در چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود و همچنین ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و بر عزم راسخ مقامات قضائی و پلیس در برخورد با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری تاکید کرد.

برچسب ها: اراضی ملی ، زمین خواری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به کجا چنین شتابان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سه هزار میلیارد کجا پانصدهزار میلبارد کجا
این رقم پول خرد بانک اینده هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فرق نمی کنه حتی یک ریال ، در منطقه مازندران جنگل خواری میشه و حرف میزنی به روستایی میگه برو 3000 را بگیر بعد ما را بگیرید فکر میکنند نوبتی است والا بلا حق الناس خوری عاقبت دنیوی و آخرتی داره وطرف یک عمر بدهکار نسلها خواهد شد ولی چه سود
