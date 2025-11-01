منصور جاوید زاده از محیط بانان شهرستان پارس آباد، محیط بان برتر کشوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در مراسمی که بمناسبت روز ملی محیطبان، و تجلیل از محیطبانان برتر کشوری با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد آقای منصور جاویدزاده، محیطبان سختکوش شهرستان پارسآباد، بهعنوان محیطبان برتر کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
کیومرث سفیدی افزود: همچنین آقای محمد دشتی از شهرستان بیلهسوار و آقای محمد فتحی از شهرستان کوثر بهعنوان محیطبانان نمونه استانی انتخاب و از آنان نیز تقدیر و قدردانی بهعمل آمد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از زحمات و تلاشهای شبانهروزی محیطبانان استان در پاسداری از طبیعت و حیاتوحش قدردانی کرد و این افتخار را برگ زرینی در کارنامه خدمترسانی محیطبانان استان اردبیل دانست.
منبع: محیط زیست