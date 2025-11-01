شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج در تامین هزینه‌های اولیه زندگی نقش بسیار مهمی دارد تا زوجین بتوانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را مدیریت کنند و با مشکلات کمتری وارد خانه بخت شوند. اما با توجه به اهمیت و ضرورت این وام مدتی است زوجین شهرستان ساری استان مازندران با مشکل ثبت در سامانه فرا بانک مواجه شدند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

درخواست وام ازدواج در سامانه فرابانک ثبت کرده‌ام. بعد از ایراد گرفتن از مدارک ارسالی، درخواست مورد نظر را بسته‌اند. در حالیکه باید حالت ویرایش و اصلاح مدارک را برای این درخواست باز می‌گذاشتند. طبق تماس تلفنی با شماره ۱۵۵۶ داخلی ۴، گفته‌اند که درخواست بسته شده و باید درخواست جدید ایجاد شود ولی وارد سامانه فرابانک که می‌شویم اطلاعیه داده شده که ثبت نام متوقف شده است. حضوری به شعبه میدان امام بانک ملت در شهرستان ساری استان مازندران مراجعه کردم و می‌گویند شعبه ۲ عدد سهمیه دارد و باید فقط از فرابانک ثبت نام گردد.