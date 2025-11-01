باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ضمن قدردانی از حمایت دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی گامی مؤثر در صیانت از حقوق طبیعت و تسریع در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی است.

او با بیان اینکه محیط‌بانان، سربازان بی‌ادعای زمین‌اند و امروز، عدالت قضایی در کنار آنها قرار گرفته است، افزود: این اتفاق، پیام روشنی برای همه ما دارد؛ اینکه حفظ محیط زیست، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای حیات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، با تبریک روز محیط‌بان، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست رسالتی الهی و انسانی است که تداوم زندگی و سلامت جامعه را تضمین می‌کند. محیط‌بانان، پاسداران امانتی گران‌بها هستند که باید با همت، عشق و تعهد، سالم به آیندگان سپرده شود.

دادستان مرکز استان فارس نیز از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های محیط‌زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و ضرورت سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط انجام گرفته است.

معاونت حقوق عامه دادستانی بر روند تمام پرونده‌های محیط زیستی نظارت تخصصی خواهد داشت تا نتیجه نهایی با دقت و قاطعیت اجرا شود.

کامران میرحاجی در ادامه تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از این سرمایه نسل آینده به کار گرفته می‌شود.

این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی استان، معاونان دادگستری، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و جمعی از محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده میانکتل دشت ارژن برگزار شد.

منبع: محیط زیست فارس