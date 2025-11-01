همزمان با روز ملی محیط‌بان با هدف حمایت حقوقی و قضایی از پاسداران طبیعت، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ضمن قدردانی از حمایت دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی گامی مؤثر در صیانت از حقوق طبیعت و تسریع در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی است.

او با بیان اینکه محیط‌بانان، سربازان بی‌ادعای زمین‌اند و امروز، عدالت قضایی در کنار آنها قرار گرفته است، افزود: این اتفاق، پیام روشنی برای همه ما دارد؛ اینکه حفظ محیط زیست، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای حیات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، با تبریک روز محیط‌بان، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست رسالتی الهی و انسانی است که تداوم زندگی و سلامت جامعه را تضمین می‌کند. محیط‌بانان، پاسداران امانتی گران‌بها هستند که باید با همت، عشق و تعهد، سالم به آیندگان سپرده شود.

دادستان مرکز استان فارس نیز از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های محیط‌زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و ضرورت سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط انجام گرفته است.

معاونت حقوق عامه دادستانی بر روند تمام پرونده‌های محیط زیستی نظارت تخصصی خواهد داشت تا نتیجه نهایی با دقت و قاطعیت اجرا شود.

کامران میرحاجی در ادامه تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از این سرمایه نسل آینده به کار گرفته می‌شود.

این مراسم با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی استان، معاونان دادگستری، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و جمعی از محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده میانکتل دشت ارژن برگزار شد.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: شعبه رسیدگی ، جرائم ، زیست محیطی ، دادگستری فارس ، شیراز
خبرهای مرتبط
پیشنهاد تشکیل محاکم ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات مالیاتی مطرح شد
شیراز؛
صنعتی شدن شیراز همراه با خطر آلودگی هوا
رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز+ فیلم
دانه‌های طلایی کنجد در کازرون؛ محصول کشاورزی پایدار + فیلم و تصاویر
دستگیری متهم با ۲۵ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید‌های جعلی
کشف کالاهای قاچاق در فارس؛ از توقیف فندک‌ تا دستگاه حفاری میلیاردی
تأمین مسکن جوانان، اولویت خدمات اجتماعی خیرین باشد
تقدیم فرش ثبت جهانی انجیر دیم استهبان به موزه فائو
آخرین اخبار
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز+ فیلم
کشف کالاهای قاچاق در فارس؛ از توقیف فندک‌ تا دستگاه حفاری میلیاردی
دستگیری متهم با ۲۵ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید‌های جعلی
دانه‌های طلایی کنجد در کازرون؛ محصول کشاورزی پایدار + فیلم و تصاویر
تأمین مسکن جوانان، اولویت خدمات اجتماعی خیرین باشد
تقدیم فرش ثبت جهانی انجیر دیم استهبان به موزه فائو
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در بیش از ۲۰۰ نقطه فارس
لزوم ثبت نشان‌های جغرافیایی و هویت‌بخشی اقتصادی
سرعت غیرمجاز، خطری برای جان شهروندان/ شناسایی ۳ محور پرخطر
فعالیت ۲۵۰ قرارداد عمرانی در حوزه راه‌های روستایی فارس
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در شیراز
آغاز اجرای پایلوت طرح جدید مشاوره پیش از ازدواج در شیراز
کانون‌های مساجد فارس میزبان عزاداران فاطمی می‌شود
نخل و عشایر دو رکن توسعه فراشبند
انار نی‌ریز از افتخارات جهانی تا تهدید و چالش
مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات»، در حرم شاهچراغ برگزار شد + تصاویر
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان مهر