مدیرکل راهداری فارس با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های روستایی استان، گفت: فارس با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی ۱۰ درصد از کل راه‌های روستایی کشور را به خود اختصاص داده و هم‌اکنون ۲۵۰ قرارداد فعال در زمینه ساخت در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری، اظهار کرد: ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های استان فارس با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات راهداری و نیرو‌های سختکوش راهداری به صورت امانی عملیات ساخت و نگه‌داری راه‌ها را انجام می‌دهند از جمله اجرای ۴۵ کیلومتر راه روستایی با ماشین‌آلات اداره‌های شهرستان‌های مرودشت و آباده در حال انجام است.

مدیرکل راهداری فارس از نگهداری روزانه راه‌ها توسط گشت‌های راهداری و ترابری خبر داد و افزود: استان فارس دارای ۳۷ شهرستان است که همگی تحت پوشش خدمات راهداری قرار دارند و روزانه بیش از ۶۰ هزار ناوگان حمل‌ونقل وارد استان می‌شود که موقعیت استراتژیک، گردشگری، زیارتی و پزشکی فارس را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در ماه‌های اخیر محور شیراز – اصفهان و گردنه شهید آباد پس از چندین سال، در اولویت لکه‌گیری و روکش آسفالت قرار گرفته‌اند همچنین عملیات عمرانی در محور‌های شیراز – داراب، شیراز – فیروزآباد، کمربندی خان زنیان، محور‌های ورودی از سمت بوشهر و نی‌ریز در حال اجرا یا مناقصه است.

امیری، از اخذ مجوز فاز روشنایی گردنه موکش خبر داد و افزود: نصب روشنایی در نقاط مه‌گیر از دغدغه‌های جدی کاربران جاده‌ای است که در دست اقدام قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با اشاره به شهادت سه نفر راهدار در شهرستان سروستان هنگام انجام مأموریت‌های کاری در سال گذشته، گفت: این عزیزان خادمین گمنام جاده‌ها هستند و فقدان‌شان بر ما سنگین است.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس

برچسب ها: قرارداد ، عمرانی ، راه‌های روستایی ، استان فارس
