مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در ماه مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، از شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در ماه مهر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موارد توسط یگان حفاظت اراضی زراعی و باغی و مراکز هشتگانه جهاد کشاورزی شهرستان آمل مورد پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
او افزود: این اقدام در چارچوب مأموریت یگان حفاظت اراضی زراعی و باغی و با همکاری مراکز هشتگانه جهاد کشاورزی در سطح شهرستان انجام شده است.
هادیزاده گفت: این پروندهها پس از شناسایی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و حقوقی ذیربط ارجاع شدهاند. وی هشدار داد که با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد قاطع خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از اولویتهای اصلی این مدیریت عنوان کرد و از تمامی کشاورزان و بهرهبرداران خواست تا در راستای حفظ سرمایههای ملی و خودکفایی تولید، از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنند.
او در پایان از تداوم پایشهای میدانی و نظارتهای مستمر توسط کارشناسان یگان حفاظت و مراکز جهاد کشاورزی در سراسر شهرستان خبر داد.