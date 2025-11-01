باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سرفصل‌های مهم پدافند غیرعامل در کشور + فیلم

جانشین سازمان پدافند غیرعامل از سرفصل‌های مهم این سازمان سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ساسانی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه تلویزیونی از سرفصل‌های مهم پدافند غیرعامل در ایران سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

