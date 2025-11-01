باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، زلزله ای به بزرگی ۴.۷دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۴و ۵۵ دقیقه و ۲ثانیه بعد از ظهر امروز (شنبه) خانقین (Khanaqin) عراق را لرزاند و به شدت در قصرشیرین در غرب کرمانشاه احساس شد.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در موقعیت ۳۴.۳۳ شمالی و ۴۵.۴۹ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری خانقین و۳۱ کیلومتری جلولا عراق و ۲۲کیلومتری قصرشیرین (کرمانشاه) ثبت شده است.

از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

قَصرِ شیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است.