باشگاه خبرنگاران جوان-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه در مناطق ۵۴ گانه استان هرمزگان در مسیر‌های ذیل است.

در بندرعباس از جنب پل شهدا (پل خواجو) به سمت گلزار مطهر شهدای بندرعباس ساعت ۹ صبح با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضا میرتاج الدینی برگزار می‌شود.

در شهرستان میناب از چهار راه آل محمد (ص)، بلوار بسیج، سه راه بسیج، بلوار امام خمینی (ره)، مسجد جامع حضرت امام خمینی (ره) ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

شهرستان رودان از میدان جمهوری تا میدان حضرت امام خمینی (ره) ساعت ۸ صبح.

سیریک از میدان ناخدا تا مسجد جامع صاحب الزمان، (عج) ساعت ۹ صبح.

جاسک از میدان حضرت امام خمینی (ره) تا مسجد امام علی (ع) ساعت ۹ صبح.

حاجی آباد از میدان ولایت تا چهار راه فرهنگ ساعت ۹ صبح.

بندر خمیر ازکلانتری تامسجد فاطمه الزهرا (س) ساعت ۹ صبح.

بندرلنگه از میدان۲۲ بهمن (میدان آموزش و پرورش) تا مسجد جامع ساعت ۹ صبح

پارسیان از میدان شهرداری تا مدرسه حاج علی حیدری ساعت ۸ صبح.

بستک از میدان قدس تا پارک جهانگیری ۹ صبح.

بوموسی از میدان حاج قاسم تا مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۹ صبح.

بشاگرد شهر سردشت از میدان علی بن ابیطالب، گلزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه.

قشم میدان شهید دوماری تا مصلی امام علی (ع) ساعت ۹ صبح.

جزیره هرمزاز میدان شهدا به سمت مسجد جامع هرمز ۱۰ صبح.

سندرک از کتابخانه امام علی (ع) به سمت مسجد نور ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه.

فارغان از مقابل بانک کشاورزی به طرف امامزاده رکن الدین ساعت ۹ صبح.

قلعه قاضی از مقابل بخشداری به سمت دبیرستان شهید عالی زاده ۸ صبح.

توکهور و هشتبندی از مقابل بخشداری توکهور تامسجد جامع هشتبندی ۹ صبح.

بندزرک از مقابل نیروی مقاومت بسیج تا مسجد جامع ۸ صبح.

بندرکنگ از میدان برکه سنگی تا مدرسه حضرت رقیه (س) ۹ صبح.

چارک از مدرسه اعیاد احمد تا مجتمع ولی عصر (عج) ۹ صبح.

فین از میدان معلم تا ورزشگاه خلیج فارس شهر فین ۹ صبح.

رضوان از روبروی مخابرات تا زمین چمن فوتبال ۹ صبح.

شمیل از کمیته امداد تا دبستان رازی ۸ صبح.

بخش احمدی از میدان امام خمینی (ره) به طرف آموزشگاه حضرت رقیه (س) ۹ صبح.

شهرلافت از مقابل مدرسه بانو زینب (س) تا خیابان اصلی ۹ صبح.

بخش بیکاه از مقابل بخشداری تا حسینیه پاکوه ۹ صبح.

بخش جغین از شهر بالاشهر تا مسجد بعثت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح.

شهر کوهستک از میدان خلیج فارس مسجد جامع اهل سنت ۹ صبح.

بخش بمانی از میدان خلیج فارس تا مسجد جامع اهل سنت شهر بندر کوهستک ۸ و ۳۰ دقیقه صبح.

شهر گوهران از مدرسه راهنمایی شهدای دانش آموز تا مسجد امام خمینی (ره) ۹ صبح.

روستای درنگمدو بخش گافر و پاراموناز بوستان غدیر تا گلزار شهداء گمنام ۹ صبح.

شهر رمکان از مقابل مدارس ابتدایی به سمت مسجد امام جعفر صادق (ع) ۹ صبح.

جزیره کیش شروع مراسم در سالن آمفی تئاتر بولینگ مراسم راه پیمایی از بولینگ تا اسکله تفریحی کیش۹ صبح.

بخش طبل از محل دبیرستان ملاصدرا به سمت خیابان فرهنگ منتهی به مسجد فاطمه الزهرا (س) ۹ صبح.

بخش سوزا از مسجد نبی اکرم (ص) تا مقابل آموزش و پرورش ۹ صبح.

جزیره هنگام از مدرسه تا مسجد امام رضا (ع) ۹ صبح.

درگهان از گلزار شهدای گمنام، مقابل مدرسه فاطمه الزهرا (س) و زینبیه (س) تا مسجد جامع درگهان ۹ صبح.

روستای برنطین از میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا گلزار شهدا ۹ صبح.

از مسجد صاحب الزمان (عج) تا امامزاده سید حاضر ۹ صبح.

حسن لنگیاز مسجد امام علی (ع) تا مسجد صاحب الزمان (عج) ۹ صبح.

تخت از دبیرستان امام جعفر صادق (ع) به سمت مسجد فاطمیه سرگاشان ۹ صبح.

بخَش رودخانه از مقابل آموزش و پرورش زیارتعلی تا گلزار شهدای گمنام ۸ و ۳۰ دقیقه صبح.

کنارو از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدا ۹ صبح.

تازیان بالا از دبستان شهید ابراهیم پایان تا گلزار شهدا ۹ صبح.

تازیان پایین از مدرسه دقیقی تا شهدای گمنام ۹ صبح.

ایسین دوراهی پشته ایسین تا مسجد صاحب الزمان (عج) ۹ صبح.

گوربند از حسینیه تا پل ورودی شهر گوربند ۹ صبح.

سلخ از مسجد امام حسن مجتبی (ع) کتابخانه عمومی صدف تا مدرسه شهید مفتح ۹ صبح.

چاه اسماعیل از حسینیه تا دهیاری ۹ صبح.

شهر پدل از میدان فرهنگ تا مسجد جامع شهر پدل ۹ صبح.

زمین سنگاز مسجد امام حسین علیه السلام به سمت پارک روستا ۸ صبح.

تیاب از مقابل پمپ بنزین تا مسجد جامع ۹ صبح.

شهرک مروارید از دبیرستان مولوی تا مسجد علی بن ابیطالب ۸ و ۳۰ دقیقه صبح.

منبع:شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی