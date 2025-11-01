باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز پزشکی هسته‌ای در مرکز هسته‌ای طالقانی در شهرستان آبادان استان خوزستان خدمات درمانی و تشخیصی متنوعی مانند اسکن قلب، اسکن استخوان، اسکن کلیه، اسکن پاراتیروئید، اسکن ریه، اسکن مغز، اسکن تمام بدن با یدرادیو اکتیو، اسکن اکتروتاید و ... به بیماران ارائه می‌شود. اما مدتی است که این مرکز هسته‌ای تعطیل شده و مشکلاتی را برای بیماران به وجود آمده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام امروز ما جهت گرفتن عکس هسته‌ای از استخوان به دلیل سرطان مادر بنده به مرکز هسته‌ای طالقانی مراجعه نمودیم ولی متاسفانه به دلیل اختلافات دانشکاه پزشکی آبادان این مرکز از ارائه خدمت معذور بود و دلیل اتمام مجوز و قرارداد‌ها اعلام شده خواهشمندیم از شما پیگیر این موضوع باشید ما از اروند کنار به این مرکز برای درمان مادرمان به این مرکز آمدیم. برای درمان نمی‌توانیم به تهران یا اصفهان مراجعه کنیم.

