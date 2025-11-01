باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "ارسلان صبح زاهدی" گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق گرفتگی فردی در پل شهر چمخاله لنگرود، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران کلانتری ۱۳ چاف و چمخاله و نیروهای امدادی در محل مورد نظر و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، مردی ۴۳ ساله که در حال جابه جایی کانکس با جرثقیل بوده، بر اثر بیاحتیاطی دچار برق گرفتگی شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود بیان داشت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و دقت در انجام تمامی کارها به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادثی لازم و ضروری است.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان