باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد نجاتیان روز شنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در همدان بیان کرد: کارگروه ویژه ای در ماههای اخیر بسته جامع شامل پیشنهادهایی درباره مالیات پرستاران، استخدام سالانه ۱۵ هزار نیروی پرستاری، ایجاد صندوق تعاون و رفاه و توسعه پانسیونهای پرستاری را بررسی و تدوین و به دولت ارائه کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: این بسته پیشنهادی بتواند بخشی از مشکلات معیشتی و شغلی پرستاران را کاهش دهد.
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: توجه به وضعیت معیشتی پرستاران از اولویتهای اصلی نظام سلامت کشور است چراکه بدون بهبود شرایط زندگی آنان، نمیتوان انتظار ارتقای کیفیت خدمات را داشت.
نجاتیان افزود: تا زمانی که پرستاران ناچار باشند ساعات طولانی و در شرایط سخت کار کنند، پرداختن به سایر مسائل حرفهای چندان ثمربخش نخواهد بود.
رییس سازماننظام پرستاری اضافه کرد: گامهای مهم وموثری برای بهبود وضعیت پرستاران در یکسال گذشته برداشته شده است برای نمونه میزان معوقات و تأخیر در پرداخت اضافهکار نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در حال حاضر مساله معوقات اضافهکار برطرف شده است.
نجاتیان ادامه داد. هرچند رشد پرداختیها در مقایسه با تورم عمومی جامعه چندان ملموس نیست اما اراده دولت چهاردهم برای بهبود معیشت پرستاران جدی است.
وی اظهارکرد: کمبود نیروی پرستار یکی از چالشهای اصلی نظام سلامت است که در این راستا امسال حدود ۱۶ هزار نفر شامل پرستار، نیروی اتاق عمل، بیهوشی و فوریتهای پزشکی به جمع کارکنان نظام سلامت افزوده شدند اما هنوز فاصله قابلتوجهی تا استاندارد مطلوب وجود دارد.
رییس سازمان نظام پرستاری با تأکید بر لزوم بازتعریف نقش پرستاری در آینده نظام سلامت کشور بیان کرد: نظام سلامت در سالهای آینده با چالشهایی چون سالمندی جمعیت و گسترش بیماریهای مزمن روبهرو خواهد بود و برای پاسخگویی مؤثر به این نیازها، باید جایگاه پرستاران در جامعه ارتقا یابد.
نجاتیان ادامه داد: قانون جامع مراقبتهای سلامت زمینهای فراهم کرده است تا پرستاران علاوه بر بیمارستانها، در سطح جامعه نیز نقش فعالتری ایفا کنند.
وی، توسعه مراقبت در منزل، ایجاد مراکز مراقبت طولانی مدت و گسترش پوشش بیمهای خدمات پرستاری را از جمله برنامههای در دست اجرا برشمرد.
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: ۲ ماه از معوقات پرستاران در روزهای آینده پرداخت می شود و نظام پرستاری کشور با جدیت پیگیر اجرای وعدههای دولت برای حمایت از جامعه پرستاری است.
منبع ایرنا