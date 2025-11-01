باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری با ارائه رسید‌های جعلی از مغازه‌داران در سطح شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و او را در یکی از محله‌های این شهرستان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه متهم ۳۷ ساله تا کنون به ۲۵ فقره کلاهبرداری به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون ریال به شیوه خرید کالا و ارائه رسیدساز جعلی اقرار کرد، گفت: این فرد برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس