مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: کارکنان امنیتی و انتظامی در اقدامی مشترک، موفق به کشف بزرگترین مرکز ماینر غیرمجاز جنوب شرق کشور با ۲۲۳ دستگاه در شهر زاهدان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رئیسی گفت : با توجه به سهم بالای مصرف برق دستگاههای ماینر، کشف و ضبط مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز از برنامههای مهم این صنعت است.
وی ادامه داد: دستگاههای ماینر، علاوهبر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به لوازم برقی مشترکان میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیر مجاز رمز ارز دارد، گفت: عموم هم استانیها میتوانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر، اپلیکیشن برق من، سامانه ۱۲۱ ثبت و پیگیری کنند.
وی از ارائه پاداش به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز رمز ارز خبر داد و بیان کرد: عاملان کشف و معرفی این مراکز طبق دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر، پاداش دریافت خواهند کرد که این عدد در حال حاضر تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.
منبع شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان