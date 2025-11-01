مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: کارکنان امنیتی و انتظامی در اقدامی مشترک، موفق به کشف بزرگترین مرکز ماینر غیرمجاز جنوب شرق کشور با ۲۲۳ دستگاه در شهر زاهدان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمد رئیسی  گفت : با توجه به سهم بالای مصرف برق دستگاه‌های ماینر، کشف و ضبط مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز از برنامه‌های مهم این صنعت است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های ماینر، علاوه‌بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیر مجاز رمز ارز دارد، گفت: عموم هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر، اپلیکیشن برق من، سامانه ۱۲۱ ثبت و پیگیری کنند.

وی از ارائه پاداش به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز رمز ارز خبر داد و بیان کرد: عاملان کشف و معرفی این مراکز طبق دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر، پاداش دریافت خواهند کرد که این عدد در حال حاضر تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.

منبع شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: شرکت توزیع برق ، ماینر غیرمجاز
خبرهای مرتبط
ماینر‌های میلیاردی در شیروان خاموش شدند
کشف هشت دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان سراوان
مالک ماینرهای غیر مجاز در قم مجازات شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهادت ۲ تن از بسیجیان بومی طرح امنیت در محور خاش به زاهدان
۲۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در زاهدان کشف شد
آخرین اخبار
شهادت ۲ تن از بسیجیان بومی طرح امنیت در محور خاش به زاهدان
۲۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در زاهدان کشف شد
شهر رامشار در منطقه سیستان به شبکه گاز شهری متصل شد
۹ کشتی حامل کالا‌های اساسی در بندر چابهار پهلو گرفت/ برنامه‌ریزی برای ورود ۱۶ کشتی دیگر
جهش ۲۱ درصدی تردد بین‌استانی در جنوب سیستان و بلوچستان
خورشید در سیستان و بلوچستان نمی‌خوابد! بهشت انرژی خورشیدی ایران اینجاست
باند رسید ساز جعلی در سیستان وبلوچستان متلاشی شد