فرمانده انتظامی آباده از کشف ۶۳ هزار فندک خارجی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ علی زنگنه نیا فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه خسروشیرین هنگام گشت زنی در آزادراه شاهچراغ، به ۲ خودرو پژو پارس و ۴۰۵ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از قسمت صندوق عقب و صندلی عقب هر ۲ خودرو، ۶۴ کارتن حاوی ۶۳ هزار فندک بدون مجوز و مدارک را کشف کردند.

سرهنگ زنگنه نیا با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شد و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف کامیون حامل دستگاه حفاری ۵۰ میلیارد ریالی غیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز از توقیف کامیون حامل یک دستگاه حفاری غیرمجاز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: در جهت صیانت از آب‌های زیرزمینی، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل محور سیرجان به سمت نی‌ریز به یک دستگاه کامیون بنز تک مشکوک شدند.

او افزود: با هماهنگی قضایی، ماموران انتظامی کامیون را متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه حفاری اکتشافی بزرگ صنعتی بدون مدارک شناسایی و گمرکی به همراه آلات و تجهیزات کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۳۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی غیرمجاز و توقیف ۳۰ دستگاه خودروی حامل سوخت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد برخورد با قاچاق سوخت، طی ۲۰ روز گذشته، ماموران انتظامی این فرماندهی موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی غیرمجاز و توقیف ۳۰ دستگاه خودرو در این رابطه شدند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به عظم جدی پلیس در برخورد با پدیده شوم قاچاق و استمرار طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در طول سال، تصریح کرد: ارزش فر‌آورده‌های نفتی کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

کشف احشام ۶ میلیارد ریالی بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف ۵ راس احشام بدون مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۵ راس گاو که بدون هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.