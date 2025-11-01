باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهرک‌نشینان اسرائیلی حملات بیشتری علیه فلسطینیان در سراسر کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند در حالی که سازمان ملل متحد هشدار داده است که برداشت زیتون امسال در مسیر خشونت‌آمیزترین برداشت در بیش از یک دهه گذشته است.

خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، روز شنبه چندین حادثه خشونت شهرک‌نشینان را گزارش داد از جمله در مزارع نزدیک شهر‌های بیتا و حوارا در نزدیکی شهر نابلس در شمال کرانه باختری و در سینجیل، شهری در نزدیکی رام‌الله.

سه کشاورز فلسطینی نیز در المنیا، جنوب شرقی بیت لحم پس از آنکه شهرک‌نشینان اسرائیلی هنگام برداشت زیتون به سمت آنها آتش گشودند، زخمی شدند.

فلسطینی‌ها در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه توسط اسرائیل در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش حملات شهرک‌نشینان و نظامیان بوده‌اند. اما فصل برداشت زیتون امسال که از ماه گذشته آغاز شد، افزایش بیشتری در حوادث خشونت‌آمیز را به همراه داشته است.

منبع: الجزیره