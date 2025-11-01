باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در این نشست، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تالاب‌های استان اظهار داشت:

استان خوزستان با بیش از ۵۵۰ هزار هکتار سطح تالابی، حدود ۱۸ درصد از مساحت تالاب‌های کشور را دربر گرفته و به عنوان نخستین استان تالابی کشور شناخته می‌شود.

او افزود: شش تالاب بزرگ استان شامل شادگان، هورالعظیم، بامدژ، شیمبار، بندون و میانگران هستند که متأسفانه به دلیل کاهش بارندگی، برداشت‌های بالادست و محدودیت در رهاسازی آب، در سال‌های اخیر با خشکی و افت سطح آبگیر مواجه شده‌اند.

اشرفی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درخصوص نیاز آبی تالاب‌های خوزستان گفت: بر اساس مصوبه کمیته ملی آب، نیاز زیست‌محیطی تالاب‌ها تعیین شده است اما به دلیل کمبود منابع، میزان تخصیص واقعی آب کمتر از مقدار مصوب بوده است. در حال حاضر تالاب شادگان کمتر از ۶۰ درصد و هورالعظیم حدود ۴۰ درصد آبگیری دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اجرای پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی برای افزایش تاب‌آوری تالاب‌ها خبر داد و بیان کرد: در تالاب‌های شادگان، بامدژ و شیمبار، سازه‌های نگهداشت آب و طرح‌های احیایی اجرا شده که آثار مثبتی بر پایداری اکوسیستم، جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار و بازگشت پرندگان مهاجر داشته است.

وی با اشاره به پروژه بزرگ احیای تالاب بامدژ گفت: این پروژه با هدف احیای بیش از چهار هزار هکتار از عرصه‌های خشک تالاب، به عنوان بزرگ‌ترین طرح تالابی کشور پس از دریاچه ارومیه در حال اجرا است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه امسال عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

اشرفی در پایان با تأکید بر لزوم پایش دقیق میزان واقعی آب ورودی به تالاب‌ها اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از آب رهاسازی‌شده در مسیر ورود به تالاب‌ها برداشت می‌شود. بنابراین لازم است ایستگاه‌های سنجش در ورودی تالاب‌ها نصب شود تا میزان واقعی ورود آب مشخص و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با دقت بیشتری انجام شود.