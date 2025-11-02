رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای تمهیدات ترافیکی مراسم پیاده‌روی ۱۳ آبان اعلام کرد: این مراسم، از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی، با حضور پایتخت نشینان آغاز می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بدین منظور محدودیت‌های تردد، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳، در معابر ذیل در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود:

مرحله اول: از ساعت ۲۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲، خیابان طالقانی حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح.

مرحله دوم: در روز اجرای مراسم از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳، خیابان طالقانی حدفاصل خیابان وصال شیرازی تا خیابان مفتح و کلیه خیابان‌های عمود بر خیابان طالقانی در ضلع شمال و جنوب تا یک تقاطع مانده به خیابان طالقانی.

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت ۲۳ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان قرنی تا خیابان مفتح و کلیه محل‌های چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: پیش بینی مسیر‌های جایگزین در مسیر شرقی– غربی، خیابان انقلاب اسلامی در هر دو مسیر، خیابان کریمخان در هر دو مسیر و خیابان سمیه در مسیر شرق به غرب و در مسیر شمالی–جنوبی، خیابان ولیعصر (عج) (جنوب به شمال) و خیابان حافظ (شمال به جنوب) است.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها درخیابان‌های: مفتح از خیابان انقلاب اسلامی تا میدان هفت تیر، کریمخان از میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر، ایرانشهر از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، ولیعصر (عج) از تقاطع طالقانی تا تقاطع زرتشت، بلوار کشاورز در مسیر غرب به شرق، طالقانی از تقاطع خیابان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان حافظ، نجات اللهی از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، حافظ از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، قرنی از میدان فردوسی تا تقاطع خیابان کریمخان (داخل خط ویژه) و خیابان موسوی از تقاطع انقلاب تا تقاطع طالقانی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتورسیکلت‌سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جشن جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

