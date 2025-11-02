مدیر امور آبفای شهرستان درمیان از اصلاح و بازسازی خط انتقال مجتمع آبرسانی کلاته ملا به طول بیش از ۴ کیلومتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - احمدی شاهرخت مدیر امور آبفای شهرستان درمیان گفت: در پی بروز حوادث مکرر و ترکیدگی‌های متعدد در خط انتقال مجتمع بزرگ آبرسانی کلاته ملا، عملیات اصلاح و بازسازی این خط به طول ۴ هزار و ۳۰۰ متر آغاز و اجرا شد.

او افزود: به منظور جلوگیری از اتلاف زمان برای رفع ترکیدگی‌ها و قطعی‌های مکرر و همچنین کاهش هدررفت آب، این طرح با جذب اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال و تعویض لوله پلی‌اتیلن سایز ۲۰۰ کلید خورد.

احمدی شاهرخت اظهار کرد: این عملیات هم‌اکنون در حال اجراست و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

مدیر آبفای درمیان بیان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش پایداری شبکه، باعث بهبود خدمات و رضایتمندی مشترکین شده است.

