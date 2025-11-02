پژوهشگر جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، در مسابقات بین‌المللی کشفیات و فناوری‌های نوین لندن موفق به کسب مدال طلای جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگر جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، در مسابقات بین‌المللی کشفیات و فناوری‌های نوین لندن موفق به کسب مدال طلای جهانی شد.

 این جایزه به پاس تحقیقات شاهین گوانجی، در حوزه بیوتکنولوژی و فناوری‌های زیستی اهدا شده است.

گوانجی پیش‌تر نیز بیش از ۲۹ مدال و جایزه بین‌المللی از کشور‌های مختلف کسب کرده است.

شاهین گوانجی، رئیس شورای قاره آسیا در آکادمی جهانی علوم پزشکی و دارنده مدال طلا و نقره و برنز از مسابقات جهانی فناوری‌های نوین از کشور‌های کرواسی، آلمان، لهستان، مجارستان است و تاکنون چندین بار به‌عنوان جوان برتر علم و فناوری کشور و برترین مخترع سال کشور ایران انتخاب شده است. 

او از سوی بسیاری از سازمان‌های، در سطوح ملی، بین‌المللی و جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است.

برچسب ها: فناوری های زیستی ، فناوری‌های نوین
خبرهای مرتبط
آیا صنایع دستی اصفهان در مسیر جهانی شدن عقب مانده است؟
بحران آب اصفهان جدی است؛ خشکی زاینده‌رود به صنعت و کشاورزی آسیب زد
احیای آبخوان‌ها، روزنه امید برای نجات منابع آبی اصفهان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد حسن مرادی
۱۷:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
زنده باشید دانشمند عزیز که نام ایران را زنده کردین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از این دانشمند ایران زیاد داره فقط قدرشون نمیدونند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از اینکه بعضی از جوانان ایرانی از نعمت های خداوند در راه درست استفاده می کنند و مایه سربلندی ایران و خانواده شان می شوند بسیار خرسندیم.عزت و سلامتی برای این نخبه عزیز آرزومندیم.
۰
۱۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دانشمندامونو به غربیها معرفی میکنیم اونها هم زحمت دزدیدن ویاترورشونو میکشند.
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
یاشا دانشمندان ایرانی تا پای جان برای وطن تلاش میکنین

گوانجی عزیز
زنده باشین

راه همه دانشمندان شهید هسته ای مون هم پر رهرو
و روح شان شاد باشه
از اعتلای کشور
۰
۸
پاسخ دادن
آخرین اخبار
دانشمند اصفهانی برنده نشان طلای جهانی شد