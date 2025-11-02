باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگر جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، در مسابقات بینالمللی کشفیات و فناوریهای نوین لندن موفق به کسب مدال طلای جهانی شد.
این جایزه به پاس تحقیقات شاهین گوانجی، در حوزه بیوتکنولوژی و فناوریهای زیستی اهدا شده است.
گوانجی پیشتر نیز بیش از ۲۹ مدال و جایزه بینالمللی از کشورهای مختلف کسب کرده است.
شاهین گوانجی، رئیس شورای قاره آسیا در آکادمی جهانی علوم پزشکی و دارنده مدال طلا و نقره و برنز از مسابقات جهانی فناوریهای نوین از کشورهای کرواسی، آلمان، لهستان، مجارستان است و تاکنون چندین بار بهعنوان جوان برتر علم و فناوری کشور و برترین مخترع سال کشور ایران انتخاب شده است.
او از سوی بسیاری از سازمانهای، در سطوح ملی، بینالمللی و جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است.