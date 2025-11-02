باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از حزب جمهوری‌خواه خواست تا با حذف قانون فیلیباستر در سنا، مانع از تمدید تعطیلی دولت شوند.

ترامپ در این پست که آن را با حروف بزرگ منتشر کرد، خطاب به جمهوری‌خواهان نوشت: «ضعیف و احمق نباشید! بجنگید، بجنگید، بجنگید! پیروز شوید، پیروز شوید، پیروز شوید! " و هشدار داد که اگر فیلیباستر را حذف نکنند، "روزی پشیمان خواهند شد.»

وی ادعا کرد دموکرات‌ها در اولین فرصت فیلیباستر را حذف خواهند کرد، دیوان عالی را تحت سلطه درآورده و با افزودن دو ایالت جدید، حداقل ۸ رای الکترال به نفع خود کسب خواهند کرد. ترامپ تأکید کرد: "این مسئله بسیار بزرگ‌تر از تعطیلی دولت است، این مسئله بقای کشور ماست! »

وی قول داد که در صورت حذف فیلیباستر، تعطیلی دولت بلافاصله پایان یافته و تمامی برنامه‌های جمهوری‌خواهان به تصویب خواهد رسید.

بر اساس ساختار کنونی کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارند. در سنا که دارای ۱۰۰ عضو است، این حزب با ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها قرار دارد. در مجلس نمایندگان نیز با ۲۱۹ نماینده در مقایسه با ۲۱۳ نماینده حزب دموکرات، موقعیت مشابهی دارد. با این حال، طبق مقررات سنا، تصویب اکثر قوانین نیازمند کسب حداقل ۶۰ رأی موافق است که این امر عملاً مانع بزرگی برای پیشبرد برنامه‌های حزب حاکم محسوب می‌شود.

یکی از مکانیسم‌های تأثیرگذار در فرآیند قانون‌گذاری آمریکا، «فیلیباستر» یا همان اطاله بررسی است که به سناتور‌ها اجازه می‌دهد با سخنرانی‌های طولانی، روند تصویب قوانین را به تأخیر بیندازند یا حتی متوقف کنند. این ابزار در گذشته بار‌ها برای مسدود کردن طرح‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

در همین حال، بحران تعطیلی دولت فدرال وارد روز‌های جدیدی شده است. بر اساس گزارش رویترز، تا پایان روز پنج‌شنبه هنوز نشانه‌ای از حل این بن‌بست مشاهده نمی‌شود. سناتور‌های جمهوری‌خواه از همتایان دموکرات خود خواسته‌اند از طرح موقتی برای تأمین بودجه تا ۳۰ آبان حمایت کنند، اما دموکرات‌ها در مقابل بر آغاز مذاکرات برای تمدید اعتبار‌های مالیاتی فدرال که به زودی منقضی می‌شوند، تأکید دارند. این بن‌بست سیاسی ادامه اختلافات عمیق بین دو حزب اصلی آمریکا را نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه