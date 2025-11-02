شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی کارخانه در روستای تلوستان بخش گالیکش شهرستان مینودشت گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای تلوستان در شهرستان گالیکش استان گلستان واقع شده است. مدتی است که فعالیت کارخانه علاوه بر اینکه موجب آلودگی این روستا شده؛ سلامت اهالی این روستا را تهدید کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
در شرق استان گلستان در شهر گالیکش ودر کنار روستای تلوستان کارخانه پیوند گلستان در حال نابود کردن اقلیم وآسیب رساندن به سلامت انسانها هست. آیا سلامت انسانها مهم نیست؟ از شما رسانه تقاضا داریم از تهران بیایید وبه صورت زنده پیگیری کنید.
