شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی کارخانه در روستای تلوستان بخش گالیکش شهرستان مینودشت گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای تلوستان در شهرستان گالیکش استان گلستان واقع شده است. مدتی است که فعالیت کارخانه علاوه بر اینکه موجب آلودگی این روستا شده؛ سلامت اهالی این روستا را تهدید کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

در شرق استان گلستان در شهر گالیکش ودر کنار روستای تلوستان کارخانه پیوند گلستان در حال نابود کردن اقلیم وآسیب رساندن به سلامت انسان‌ها هست. آیا سلامت انسان‌ها مهم نیست؟ از شما رسانه تقاضا داریم از تهران بیایید وبه صورت زنده پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آلودگی کارخانه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
شهروندخبرنگار خوزستان؛
آلودگی کارخانه آسفالت نفس اهالی مهرشهر دزفول را تنگ کرد + عکس
دود کارخانه سیمان نفس اهالی گالیکش را تنگ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
آخرین اخبار
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
کمبود امکانات رفاهی درد دل دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه شد
قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم
رنجش گردشگران از تخلیه زباله‌های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا
رنجش دانش آموزان روستای لله لو ورزقان از تحصیل در مدرسه قدیمی
دود کارخانه نفس اهالی گالیکش را تنگ کرد
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم پرداخت متناسب سازی معوقه