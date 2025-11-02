سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران درباره جزئیات آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه گفت: ساعت ۷:۲۳ دقیقه صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه، خیابان طاهری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

به گفته ملکی، بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: محل حادثه یک قطعه زمین حدوداً ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری بود که به‌عنوان کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع فعالیت می‌کرد. در این کارگاه سه مخزن چهار تا پنج هزار لیتری گاز مایع و حدود ۱۵ سیلندر کوچک و بزرگ وجود داشت که همگی درگیر آتش‌سوزی شده بودند. یکی از مخازن داخل اتاق بار یک خودروی خاور قرار داشت که آتش‌سوزی در همان بخش شدت بیشتری داشت.

ملکی با بیان اینکه گاز مایع قابلیت اشتعال و انفجار بسیار بالایی دارد، اظهار کرد: نگرانی اصلی آتش‌نشانان از انباشت گاز و احتمال انفجار بود، اما با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب، آتش‌نشانان موفق شدند در مدت کوتاهی حریق را تحت کنترل خود درآورند و از گسترش آن جلوگیری کنند.
وی افزود: خوشبختانه در اطراف محل حادثه منزل یا ساختمان مسکونی وجود نداشت.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: در جریان این حادثه دو نفر از کارگران دچار سوختگی شدند و همچنین یک آتش‌نشان مصدوم شد که هر سه نفر برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

ملکی در پایان اعلام کرد: عملیات خاموش‌سازی و لکه‌گیری به پایان رسیده و محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر به عوامل و مسئولان مربوطه تحویل داده شد. آتش‌نشانان نیز پس از ایمن‌سازی کامل محل، به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانان
