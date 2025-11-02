باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور کره جنوبی اعلام کرد که نتیجه اجلاس با رهبر چین، عادی‌سازی کامل روابط دوجانبه بوده و دو کشور بار دیگر بر مسیر همکاری‌های عملی و سود متقابل بازگشته‌اند.

لی جائه میونگ روز یکشنبه تأکید کرد که دو طرف بر برگزاری منظم تبادلات و ارتباطات سطح بالا توافق کرده‌اند تا «اعتماد متقابل سیاسی بین دو کشور را تقویت کرده، تبادلات انسانی و منطقه‌ای را گسترش داده و روابط دوستانه را بیش از پیش تعمیق بخشند.»

این دیدار که اولین سفر شی جین پینگ به کره جنوبی در طی یازده سال گذشته محسوب می‌شود، با اعلام آمادگی لی جائه میونگ برای سفر به چین در آینده‌ای نزدیک همراه بود.

منبع: یونهاپ