مدیرکل فرودگاه‌های فارس از گسترش پرواز‌های خارجی فرودگاه بین‌المللی شیراز خبر داد و گفت: شرکت هواپیمایی وارش در آبان ماه جاری، پرواز‌های منظم خود را به شکل رفت و برگشت در مسیر‌های شیراز - مسقط و شیراز - دبی انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز، اظهار کرد: این شرکت از ۱۷ آبان ماه جاری در مسیر شیراز – مسقط – شیراز در روز‌های شنبه با ساعت خروج ۱۵:۳۰ و ورود ۱۹:۳۰ و در مسیر مسقط – شیراز – مسقط در روز‌های چهارشنبه با ساعت ورود ۱۳:۱۵ و خروج ۱۴:۱۵ پرواز‌های خود را با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ انجام خواهد کرد.

او ادامه داد: شرکت هواپیمایی وارش همچنبن در روز‌های سه‌شنبه هر هفته پرواز خود را در مسیر شیراز – دبی – شیراز با ساعت خروج ۱۱:۴۵ و ورود ۱۶:۰۰ برقرار خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس گفت: هم اینک از طریق فرودگاه بین‌المللی شیراز به شکل هفتگی در مسیر مسقط ۲۲ پرواز و در مسیر دبی ۲۲ پرواز انجام می‌شود.

کشاورز افزود: پرواز‌های مسقط توسط شرکت‌های هواپیمایی سلام، پارس، قشم و تابان و پرواز‌های دبی توسط شرکت‌های هواپیمایی فلای دبی، قشم و ایران ایر انجام می‌شود.

او، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه پرواز‌های بین‌المللی از شیراز عنوان کرد: گسترش مقاصد خارجی گامی موثر در جهت تقویت گردشگری، توسعه اقتصادی فرودگاه و تسهیل ارتباطات تجاری استان فارس خواهد بود.

