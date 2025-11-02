باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محمد سیاهانی از نیرو‌های مدافع امنیت به دست افراد مسلح ناشناس در مسیر بمپور - دلگان شهرستان ایرانشهر به شهادت رسید.

در این اطلاعیه آمده است: شامگاه روز گذشته خودروی یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافع امنیت به نام محمد (جواد) سیاهانی مورد تیراندازی عناصر داخلی وابسته به گروهک‌های معاند و محارب که سوار بر خودروی پژو پارس فاقد پلاک شناسایی بودند، قرار گرفت و به شهادت رسید.

این اطلاعیه می‌افزاید: علت و جزییات حادثه موضوع در دست بررسی پلیس و نیرو‌های امنیتی قرار دارد.

منبع قرارگاه قدس جنوب شرق کشور