روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه از شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور - دلگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محمد سیاهانی از نیرو‌های مدافع امنیت به دست افراد مسلح ناشناس در مسیر بمپور - دلگان شهرستان ایرانشهر به شهادت رسید.

در این اطلاعیه آمده است: شامگاه روز گذشته خودروی یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافع امنیت به نام محمد (جواد) سیاهانی مورد تیراندازی عناصر داخلی وابسته به گروهک‌های معاند و محارب که سوار بر خودروی پژو پارس فاقد پلاک شناسایی بودند، قرار گرفت و به شهادت رسید.

این اطلاعیه می‌افزاید: علت و جزییات حادثه موضوع در دست بررسی پلیس و نیرو‌های امنیتی قرار دارد.

منبع قرارگاه قدس جنوب شرق کشور 

برچسب ها: قرارگاه قدس ، شهادت
خبرهای مرتبط
شهادت ۲ تن از بسیجیان بومی طرح امنیت در محور خاش به زاهدان
شهادت بسیجی طرح امنیت در سراوان
انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
چرا باید از ماشینی استفاده بکنند درجاده شناسایی بشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با تصاویر ماهواره‌ای میشه خودرو را پیدا کرد و مقصدش را شناسایی کرد. یا یک ماهواره برای رصد مناطق مرزی پرتاب کنید یا در صورت امکان از ماهواره روسیه یا چین استفاده کنید موقعیت و زمان حادثه را بدهید مسیر خودرو را تا مقصد پیدا می‌کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد خدا بر خانواده اش صبر عنایت بکند
این نیروها هرگز از ماشین شناخته شده استفاده نکنند
حتی لازم باشد گریم هم بکنند تا شناخته نشوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اینا رو جمع کردید که هیچ نکردید چندین گروه هم مثل اینا تشکیل میشه خدای نکرده میشیم سوریه با قدرت پاسخ بدید بشینید با پاکستان مزاکره کنید و راحتی بیابید ریشه اینارو خشک کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر دشمنان ایران ،مرگ بر دشمنان امنیت،....قدر بدونیم اگه همه مال دنیا را هم داشته باشیم بدون امنیت به هیچ دردی نمیخوره....هرچند مشکلات زیاد بازهم هزاران مرتبه شکر،درود بر شهیدان و مدافعان امنیت ایران ومردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اولا که جاسوسان را باید شناسایی کنید.
دومأ فعالیت های اطلاعاتی را با دقت بیشتر و حساسیت بالا و به روز باشید.
سومأ تلاش کنید که ریشه رو بزنید نه شاخ و برگ...
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شهادت هنر مردان خداست
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۸:۲۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
انشالله نابودی دشمنان ایران و اسلام
خدایا راه مارو در راه شهدای پاسدار قرار بده...
اللهم عجل لولیک الفرج
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
روحش با پیامبر محشور شود
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۷:۴۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد مدافعان امنيت شدن مثل سنگر سازان بي سنگر ، خدا صبر به خانوادش بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جان مادرتون ناجا و مرزیانی رو مجهز کنید به تسلیحات و تجهیزات بروز تا این همه شهید ندیم
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا یا نابود کن دشمنان اسلام را
۳
۲۵
پاسخ دادن
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
رهایی گروگان بدون پرداخت باج با تلاش ریش‌سفیدان و همکاری دستگاه قضایی در سیستان و بلوچستان
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
آخرین اخبار
رهایی گروگان بدون پرداخت باج با تلاش ریش‌سفیدان و همکاری دستگاه قضایی در سیستان و بلوچستان
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان