باشگاه خبرنگاران جوان - سیدامیرحسین مدنی در این مراسم گفت: بنیاد برکت از سال ۱۳۹۹ با شناسایی چالشهای ناشی از پدیدهی کولبری در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، برنامهای هدفمند را تحت عنوان دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند برای کولبران (راه) تدوین و اجرایی کرده است.
وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد اشتغال جایگزین پایدار برای کولبران و خانوادههای آنان با مشارکت مستقیم در طراحی و اجرای کسبوکارهای خرد و محلی عنوان کرد و افزود: «این طرح صرفاً رویکردی مقطعی برای مقابله با کولبری نیست، بلکه برنامهای پایدار و مردمی برای ایجاد امنیت معیشتی و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان بهشمار میرود».
به گفتهی مدنی، تاکنون بیش از ۱۰،۷۹۸ طرح اشتغالزایی ویژه کولبران در سه استان یادشده، از سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمده است که از این میان، ۱،۵۳۶ طرح در سال ۱۴۰۳ و ۵۷۳ طرح در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی افزود: برنامه سال جاری بنیاد برکت اجرای ۱،۵۰۰ طرح جدید اشتغال ویژه کولبران در مناطق مرزی کشور است.
براساس آمارهای ارائهشده از سوی بنیاد برکت، استان کردستان با ۵،۷۹۱ طرح در صدر استانهای هدف قرار دارد و پس از آن، استانهای آذربایجان غربی با ۲،۵۶۵ طرح و کرمانشاه با ۲،۴۴۲ طرح در رتبههای بعدی هستند.
بنابر اظهارات مدنی در طرحهای اجراشده طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، تمرکز بر فعالیتهای بومی، مزیتدار و پایدار منطقهای همچون پرورش دام و زنبورعسل، کشت محصولات کشاورزی، صنایع دستی، آبیاری و کشت گیاهان دارویی بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تأکید کرد: بنیاد برکت با اتکا به ظرفیتهای محلی، همراهی مردم و همافزایی دستگاههای اجرایی، مسیر توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و جایگزینی کولبری با اشتغال مولد را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد.