سال تحصیلی جدید برای حدود هزار دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان هرمزگان آغاز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان گفت: ۸۶۵ تَن از این دانشجو معلمان با آزمون و بقیه افراد نخبه هستند که بدون آزمون و با مصاحبه جذب می‌شوند.

بهرام شاهی افزود: درحال حاضر حدود سه هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.

وی گفت: برای هم ترازی دانشجو معلمان با آرمان‌های انقلاب، برنامه‌های جامعی در دانشگاه اجرا می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی هرمزگان هم گفت: اکنون با ۲۵۰ مدرسه در حال ساخت، شاهد وقوع یک نهضت آموزشی در استان هستیم.

احمد نفیسی افزود: جامعه را معلمان و اساتید می‌سازند و امیدوارم متولیان دانشگاه فرهنگیان این امر را مد نظر داشته باشند.

آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم گفت: قدرت در عرصه‌های مختلف با تولید علم محقق می‌شود.

