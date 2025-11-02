باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز گفت: انشاءالله خدمات شهری در شهر صدرا استمرار داشته باشد و شاهد توسعه همهجانبه این شهر نوپا باشیم. شهر صدرا از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امید میرود با تفکر و عمل انقلابی، کاستیهایی که مردم را رنج میدهد، یکی پس از دیگری برطرف شود.
او با گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان و یادآوری حادثه تلخ پلاسکو افزود: قصه پلاسکو هیچگاه از یادها نمیرود. آتشنشانان همچون سربازان واقعی این مملکت با ایثار و از خودگذشتگی جان خود را فدای آرامش مردم میکنند.
کراماتی تاکید کرد: امیدواریم با رشد جمعیت شهر، تعداد ایستگاههای آتشنشانی نیز افزایش یابد و توسعه شهری تنها به این حوزه محدود نماند. شهر صدرا نیازمند گسترش زیرساختهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی است و ما در کنار مسئولان این شهر برای تحقق این اهداف تلاش میکنیم.
شهردار صدرا نیز در حاشیه این مراسم گفت: سومین ایستگاه امدادی و اطفایی آتشنشانی شهر صدرا با زیربنای ۵۸۰ مترمربع در زمینی به وسعت ۱۸۰۰ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
مجتبی پارسایی افزود: هدف از احداث این ایستگاه، کاهش زمان و فاصله خدماترسانی در مواقع بحران به ویژه در مناطق شرقی شهر است تا بتوانیم مطابق استانداردهای تعریفشده در حوزه مدیریت بحران، خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهیم.
مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ایمنی در این شهر اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت و گستره جغرافیایی صدرا، احداث سومین ایستگاه آتشنشانی گامی مهم در جهت ارتقای سطح خدمات ایمنی است. انشاءالله با برنامهریزیهای انجامشده، چهارمین ایستگاه آتشنشانی نیز در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
با افتتاح سومین ایستگاه آتشنشانی شهر صدرا، سطح پوشش امدادی و اطفایی در این شهر به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و گامی دیگر در مسیر توسعه پایدار و ایمن شهر صدرا برداشته شد.
منبع: شهرداری صدرا