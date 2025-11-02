فرمانده انتظامی داراب از وقوع تیراندازی و درگیری در اطراف چشمه گلابی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی و درگیری در اطراف چشمه گلابی، بلافاصله گشت انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: ماموران با تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی عامل تیراندازی و درگیری را شناسایی و در اقدام اولیه او را دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری بدون مجوز بکارگرفته شده در این درگیری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه عامل تیراندازی، هدف خود را اختلاف بر سر استفاده از آب چشمه گلابی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ هاشمی ادامه داد: از شهروندان انتظار می‌رود که در زمان بروز اختلافات، سعه صدر خود را بالا برده و مشکلات خود را از طریق مراجع ذی صلاح، رسیدگی کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار در سطح جامعه نباشیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس