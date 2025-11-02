معاون وزیر نیرو از اولویت‌داشتن تامین منابع مالی و ارزی برای تکمیل طرح‌های انتقال برق در دولت با دستور ویژه رئیس‌جمهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش کردی در جریان بازدید از طرح‌های در دست اجرای برق در شرق استان فارس، تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی را از ضرورت‌های پایداری شبکه برق کشور خواند.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: شرق فارس از نظر تابش خورشید و موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و این موضوع با محوریت سازمان ساتبا و مشارکت بخش خصوصی با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان فارس نیز در حاشیه این بازدید گفت: شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت دروازه ورود به استان فارس از سمت شرق هستند و رشد فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در این مناطق، نیاز به توسعه پایدار زیرساخت‌های برق را دوچندان کرده است.

یدالله حقیقی افزود: شرکت برق منطقه‌ای فارس با همکاری وزارت نیرو و حمایت نمایندگان مردم، برنامه جامعی برای افزایش ظرفیت پست‌های فوق‌توزیع، توسعه خطوط انتقال و بهره‌گیری از انرژی‌های نو تدوین کرده است تا نیازهای روبه‌رشد مردم و بخش تولید به بهترین شکل پاسخ داده شود.

او ادامه داد: اجرای طرح‌های جدید نه‌تنها موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی می‌شود، بلکه زمینه تامین برق مطمئن برای صنایع و طرح‌های بزرگ کشاورزی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم شرق استان ایفا خواهد کرد.

آرش کردی به همراه هاشم علیپور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی شبکه انتقال شرکت توانیر، به دعوت جواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از طرح‌های در دست اجرای برق در شرق استان بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور یداله حقیقی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان فارس و حمید رضا جلایر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، انجام شد، موضوع تامین برق پایدار شهرستان‌های داراب، زرین‌دشت و رفع مشکل افت ولتاژ در بخش‌های فورگ و جنت‌شهر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، با همکاری شرکت برق منطقه‌ای فارس و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرق فارس شتاب گیرد.

منبع: برق منطقه ای فارس

برچسب ها: انتقال برق ، معاون وزیر نیرو ، شرق فارس
خبرهای مرتبط
مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات»، در حرم شاهچراغ برگزار شد + تصاویر
دومین نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در لامرد وارد فاز اجرایی شد
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیراندازی بر سر استفاده از آب چشمه در داراب
ارتقای کوه قلات و تنگ سرخ به منطقه حفاظت شده؛ ثمره همکاری مردم، سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی
کشف بیش از ۴۰۰ ثوب پوشاک بدون مجوز در فراشبند
دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال برق
فارس در صدر خدمت‌رسانی داوطلبانه/افتخار ملی برای هلال‌احمر استان
نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
تفاهم شهرداری شیراز و دانشگاه صنعتی برای توسعه شهر هوشمند
فارس می‌تواند به قطب هوانوردی جنوب کشور تبدیل شود/دانشکده خلبانی هلی‌کوپتر در شیراز راه‌اندازی می‌شود
افتتاح سومین ایستگاه آتش‌نشانی صدرا؛ گامی در مسیر توسعه ایمن شهری
آخرین اخبار
ارتقای کوه قلات و تنگ سرخ به منطقه حفاظت شده؛ ثمره همکاری مردم، سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی
کشف بیش از ۴۰۰ ثوب پوشاک بدون مجوز در فراشبند
فارس در صدر خدمت‌رسانی داوطلبانه/افتخار ملی برای هلال‌احمر استان
افتتاح سومین ایستگاه آتش‌نشانی صدرا؛ گامی در مسیر توسعه ایمن شهری
تفاهم شهرداری شیراز و دانشگاه صنعتی برای توسعه شهر هوشمند
تیراندازی بر سر استفاده از آب چشمه در داراب
نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال برق
فارس می‌تواند به قطب هوانوردی جنوب کشور تبدیل شود/دانشکده خلبانی هلی‌کوپتر در شیراز راه‌اندازی می‌شود
افزایش پرواز‌های بین‌المللی از فرودگاه شیراز/ راه‌اندازی مسیر‌های جدید به مسقط و دبی
صدرا پیشگام در پدافند غیرعامل/تأسیس اداره تخصصی و تأکید بر تاب‌آوری شهری
فروش گوشت اسب در مرغ فروشی
رفع بالغ بر ۱۳ هزار حادثه آبرسانی در فارس