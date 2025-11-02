باشگاه خبرنگاران جوان؛راضیه پودات - کاروانهای دانشجویان هرمزگان در قالب «کاروان شهیده ناهید فاتحی» به مناطق عملیاتی کردستان اعزام شدند.
این اعزام در دو مرحله با حضور ۸۴ دانشجو از دانشگاههای استان انجام میشود و دانشجویان در مناطق عملیاتی شمالغرب کشور، از یادمانهای دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.
به گفته مسئولان فرهنگی، حرکت جهادی کاروانهای شمالغرب، مقدمهای برای اعزام ۲۵۰۰ دانشجو تا پایان امسال است؛ برنامهای که در قالب طرحهای «راهیان نور دریایی»، «راهیان پیشرفت» و «راهیان نور جنوب» ادامه مییابد و هدف آن ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شناخت نزدیکتر نسل جوان با واقعیتهای دوران دفاع مقدس است.